La scelta pragmatica dei democratici Usa: a vincere le primarie sarà il più anti-Trumpiano

Mentre in Italia l’opinione pubblica continuava ad essere monopolizzata dalla recente formazione del governo, in Usa, per l’esattezza alla Texas Southern University di Houston, è andato in scena il terzo dibattito tra i democratici in corsa per la Casa Bianca. I requisiti richiesti dal Democratic National Committee per prendervi parte, erano il raggiungimento del 2% in almeno quattro dei ventuno sondaggi riconosciuti ufficialmente e la raccolta di donazioni da parte di almeno 130 mila persone entro il 28 agosto. In precedenza ci sono stati altri due dibattiti: a Miami il 26 e 27 giugno e a Detroit il 30 e 31 luglio. Gli elettori americani avranno ancora altre occasioni per ascoltare i candidati in corsa per la presidenza, il 15 ottobre a Westerville in Ohio e a novembre e dicembre con date ancora da definire. Lo scorso 12 settembre a confrontarsi sono stati Amy Klobuchar, Cory Booker, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Andrew Yang, Beto O’Rourke e Julián Castro.

Se la netta contrapposizione all’attuale presidenza e la necessità di azioni immediate contro i cambiamenti climatici sono temi comuni a tutti, è soprattutto sul sistema sanitario che si riscontrano le principali divergenze. Come riporta CNN, un sondaggio condotto a settembre ha rilevato che il tema relativo all’assistenza sanitaria è ritenuto molto importante per gli elettori democratici o per chi è vicino a queste posizioni politiche. Tra i repubblicani, invece, è solo il quarto argomento più citato. Tale dato giustifica la rilevanza della questione che però viene affrontata in maniera differente all’interno del partito, con la parte che va da Bernie Sanders ad Elizabeth Warren, che vorrebbe un unico programma di assicurazione sanitaria di tipo governativo, e un’altra parte, che va da Joe Biden ad Amy Klobuchar e da Pete Buttigieg a Beto O'Rourke, che, al contrario, preferisce una combinazione tra programmi governativi, e quindi pubblici, ed altri privati.