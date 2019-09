E-grocery, la tecnologia spinge i consumatori a saperne di più sui prodotti

La crescente richiesta di informazioni di prodotto da parte degli utenti sta spingendo il settore e-grocery a ripensare i suoi processi di raccolta, gestione e distribuzione di dati e risorse digitali lungo l’intera filiera.

In che modo il mondo del retail deve evolversi per restare al passo con questa esigenza? Ne parliamo con l’esperto Andrea Ausili, data & innovation manager GS1 Italy.

Durante il convegno “Food&Grocery online: strategie, numeri e modelli operativi” dell’Osservatorio eCommerce B2c, si è detto che per favorire la crescita dell’e-commerce grocery è importante mettere il consumatore nella condizione di scegliere consapevolmente. Vuoi motivarci questa affermazione e spiegarci il ruolo che i contenuti di prodotto rivestono in questo processo?

È un fatto globalmente riconosciuto questa accresciuta volontà di acquisire informazioni e conoscere meglio i prodotti in commercio da parte dei consumatori, abilitata dagli strumenti tecnologici a disposizione, smartphone in primis, e dalle mutate modalità di acquisto tra le quali l’e-commerce, che sta diventando sempre più rilevante anche per il settore e-grocery.

Continua a leggere su tendenzeonline