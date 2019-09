Fabio Volo, scrivi libri e taci (invece di alimentare il più becero sessismo)

Chi se ne frega dei libri di Fabio Volo, non è scrivendo La recherche du temps perdu che si guadagna la patente per dichiarare allegramente «c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa, tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è ‘sto puttanun? Come si è intro*ata’». Certe dichiarazioni tolgono la patente a prescindere, che uno sia Marcel Proust o Fabio Volo. Oggi tocca occuparsi di Fabio Volo. «Non è possibile che una per cantare si metta a quattro zampe vestita da mign*tta» ha detto durante il suo programma radiofonico Il Volo del mattino in riferimento al video musicale 7 rings in cui la cantante ventiseienne è «a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il c*lo e fa l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho, lo prendo». Il vate è padre di due figli, entrambi maschi, ciò non lo esime dall’immaginarsi padre di due femmine che va al lavoro, fa le sue cose, mentre la società gli sta imp*ttanando la figlia». Ciò che non dice è che lui contribuisce a sessualizzare la società di cui fa parte attivamente, essendo, anche lui, un personaggio pubblico.

«È piuttosto strano, ma solo con un grandissimo sforzo di volontà non mi sento una puttana. Gli uomini ogni volta mettono un tale impegno, nel farti sentire una puttana, e naturalmente un impegno del tutto inconscio, ed è qui che essi vincono», annotava con la consueta lucidità Doris Lessing nel Taccuino d’oro. Ciò che più infastidisce del discorso di Fabio Volo non sono tanto i termini con cui apostrofa una sconosciuta, ma la visione che c’è dietro. Una visione misera e binaria di spartizione delle colpe tra provocante e provocato, tra abusato e abusatore, del tutto estranea al concetto di socialità e tuttavia fintamente a favore di un certo mitologico “noi” (mutuato in “noi genitori”) di cui il conduttore si è servito per legittimare un’opinione, la sua.