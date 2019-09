Green New Deal per l’Italia: palla al centro (del dibattito) al Forum CompraVerde-Buy Green

Food policy e città sostenibili sono tra i temi centrali che accompagneranno il dibattito sulla transizione possibile delle politiche per l'attuazione del Green New Deal all’italiana. In più, il Forum sarà arricchito da iniziative di formazione e workshop sulla base di tre format: We Green, We Network e We Change. È anche prevista l’assegnazione da parte di Compraverde di diversi premi per ricompensare le migliori esperienze italiane in ambito di green procurement, nelle categorie Compraverde, Mensa Verde, Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, Cultura in Verde, Edilizia Verde e Social Procurement.

«È ormai sotto gli occhi di tutti la necessità di un cambiamento da praticare subito, per questa ragione anche il Forum si pone come strumento dinamico ed in continua evoluzione», ha spiegato Silvano Falocco, Presidente di Ecosistemi, presentando l’edizione di quest’anno del Forum. «Occorre concepirlo come momento in cui spingere un po’ più in avanti l’asticella delle sfide. Quell’occasione in cui i maggiori attori dell’economia, le piccole e medie imprese, la grande industria e la politica guardano al presente per costruire le condizioni di una economia sostenibile e circolare. Abbiamo in mano le chiavi per un nuovo modo di concepire lo sviluppo ed è necessario condividerne i saperi». Il Forum si prospetta quindi come un’occasione fondamentale per iniziare a portare l’attenzione su una delle promesse più ambiziose e distintive del nuovo governo: discuterne è il primo passo per porre le giuste basi per la transizione.