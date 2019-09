Questo “Galateo per trovare marito” non vi farà trovare marito (ma vi aiuterà a capire il mondo)

È una verità riconosciuta a livello universale che una giovane donna, qualsiasi sia la sua condizione, si trovi ad essere in cerca di un marito. Di questo erano convinti, almeno, i galatei di fine XIX secolo e inizio XX, manuali di bon ton che dispensavano, dall’alto della loro saggezza ed esperienza, consigli severi e perentori (ma che oggi suonano buffi) alla giovinetta che cercava di realizzare il suo “vero, grande, unico successo”: sposarsi.

Può far sorridere, e lo fa, visto come sono cambiati i tempi. Ma come racconta Irene Soave, nel suo splendido Galateo per ragazze da marito, Bompiani (2019), non bisogna lasciarsi ingannare. Il fascino dei manuali di condotta (l’autrice, che li prende in esame con perizia filologica impressionante, ne colleziona oltre un centinaio), non è scomparso. Un po’, forse, per l’odore di passato: rileggerli, al giorno d’oggi, permette un’intrusione smagata ma benevola in un mondo scomparso – ma non estraneo (anche le nonne li leggevano). Un po’ per il confronto invitabile tra le epoche: come siamo noi, come erano loro – e soprattutto, come facciamo noi (Tinder e maschi cincischioni), come facevano loro (cinema con chaperon e Ganimedi da strapazzo).

Un po’, infine, per lo stupore suscitato da un ammasso di norme capillari, inflessibili e sicure che miravano a regolare, tra “i due veli candidi” (cioè prima comunione e matrimonio) la vita delle fanciulle per bene. Erano precetti faticosi e a volte improponibili. Ma davano la tranquillità di una situazione sotto controllo.

Del resto, dalla toeletta alle regole per le vacanze, fino alle frasi giuste da pronunciare a uno spasimante – comprese quelle da utilizzare per respingere i “mosconi” cui non si era interessate, non c’era aspetto dell’esistenza che venisse dimenticato. E che, di conseguenza, non venisse piegato alla missione cui ogni signorina doveva dedicarsi: la scelta del marito. Una questione serissima, “un evento centrale in ogni galateo perché riguarda un momento centrale in ogni vita umana: l’uscire dalla famiglia e la collocazione nella società”.