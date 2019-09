Impregilo firma con Texas Central, via libera per Telecom: ecco i titoli da tenere d'occhio a Piazza Affari

Salini Impregilo ha stipulato un contratto con Texas Central, relativo alla progettazione e costruzione della linea ad alta velocità nel Texas. Il contratto rappresenta un passaggio chiave per la strategia del portafoglio ordini, indirizzata verso geografie a basso rischio. L’impatto economico e finanziario dell’operazione potrebbe essere significativo, e portare ad una revisione delle stime sui ricavi di almeno 2 miliardi all’anno. Notizia disponibile agli abbonati Websim



SeSa, leader in Italia nelle soluzioni IT a valore per le imprese, ha chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese. Le vendite sono cresciute del 26% sull'anno a 440 milioni di euro. La marginalità ha beneficiato di una efficace leva operativa, che ha portato l’Ebitda a 22 milioni di euro, in crescita del 39% sull'anno, con un miglioramento del margine di 46 punti base. L’Ebit normalizzato si è attestato a 16 milioni. Notizia disponibile agli abbonati webim

Vuoi sapere quali sono gli altri 8 titoli da tenere d’occhio in Piazza Affari secondo Websim? CLICCA QUI