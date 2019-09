Ciao Salvini, ciao ciao Zingaretti: quello di Renzi è il piano di conquista perfetto

Un piano lucido, ponderato, realizzato passo dopo passo, in modo impeccabile, spietato. La scissione che Matteo Renzi prepara nel Pd – e ormai il dado sembra tratto - non è un’improvvisazione o un fallo di reazione. Renzi si prepara al suo terzo avvento politico. Dopo la conquista del Pd al grido di “Rottamazione!”, dopo i mille giorni di governo interrotti dalla sconfitta al referendum costituzionale, siamo alla vigilia della fondazione del partito personale – il Pdr, il partito di Renzi - una formazione liberal-riformista che vuole generare un centro magnetico nel quadro politico in grado di aggregare forze moderate, laiche, liberali e cattoliche. Un partito agile, snello, europeista, sul modello di En marche di Emmanuel Macron.

Un partito diverso dal Pd. Tanto che la scissione – malgrado gli appelli dei maggiorenti dem a desistere per non indebolire il partito e mettere a rischio la tenuta del governo - appare inevitabile. Non è un’idea che nasce oggi, non è un atto improvvisato. È il compimento d’una strategia su cui Renzi ha meditato a lungo e che ha a che fare con la lunga durata del conflitto, mai interrotto, tra l’anima tradizionale del Pd – erede della vecchia “ditta”, secondo la definizione di Bersani – e quella liberal (e cattolica) a cui Renzi aveva tentato di far approdare i dem.

I più attenti alla controversa storia del Pd degli ultimi anni ricorderanno la furente polemica agostana di cinque anni fa quando il teodem Beppe Fioroni lanciò l’idea di dedicare la festa dell’Unità ad Alcide De Gasperi, suscitando un vespaio polemico nell’area tradizionale ex Pci del partito, che rispondeva rivendicando al proprio Pantheon in Togliatti e Berlinguer, non Alcide De Gasperi. Renzi si guardò dall’intervenire nella polemica ma nemmeno smentì Fioroni e un suo fedelissimo, Giorgio Tonini, disse che l’idea era buona e opportuna.