La verissima storia di Norton I, l’unico imperatore degli Stati Uniti d’America

Gli Stati Uniti, fin dalla loro nascita, hanno sempre esibito con orgoglio il fatto di non avere mai avuto un re. Niente monarchi, niente dittatori, solo presidenti. E, ma questo non lo sanno tutti, anche un imperatore.

Si tratta di Norton I, imperatore degli Stati Uniti e protettore del Messico, che governò (si fa per dire) dal 1859, anno della sua autoproclamazione, fino al 1880, anno in cui morì. Era un abitante di San Francisco, forse con qualche disturbo mentale (ma in tanti contestano questa osservazione) che, dopo essere caduto in povertà fino a vivere in strada, decise con un proclama di prendere il comando del Paese per correggerne le storture, in particolari quelle relative al sistema legale. Come è ovvio, la sua iniziativa non ebbe riscontro nella realtà e le istituzioni non ne furono nemmeno impensierite. Ma lo rese comunque famoso: Norton, con le sue bizzarrie, finì sui giornali e si attirò la simpatia dei suoi concittadini. Tanto da acquisire, di fatto, una certa autorevolezza.

Nato in Inghilterra, visse a lungo in Sudafrica. Nel 1849 sbarcò negli Usa in cerca di fortuna. Divenne, grazie al gruzzolo familiare di cui disponeva, un bravo imprenditore in poco tempo, ma la sfortuna lo colpì subito. Nel 1852 intravide la possibilità di grandi guadagni sfuttando la crisi del riso, in quei mesi sempre meno diffuso e sempre più caro (la Cina ne aveva vietato l’esportazione per contrastare una carestia). Non appena si presentò al porto di San Francisco un carico di riso trasportato dal Perù, lo comprò subito, investendo tutti i suoi averi. Fece l’errore della vita: dopo poco arrivarono altre navi piene di riso, sempre dal Perù, che fecero crollare il prezzo. Provò a rivalersi facendo causa alla compagnia, sostenendo che la qualità del cereale non fosse buona, ma la corte gli diede torto. Dopo lo smacco sparì dalla circolazione: privo di un soldo, finì nelle classi più povere della società. Il trauma, secondo alcuni, lo fece uscire di senno.