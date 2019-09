Il numero: quante sono le raffinerie ancora attive in Italia?

Sul versante adriatico si trova lo storico ma non grande impianto di Ravenna, gestito da Alma Petroli, in grado di produrre mezzo milione di tonnellate annue, e quella di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, nato nel 1933 controllato al 99% da Api. L’impianto ha una capacità di lavorazione di quasi quattro milioni di tonnellate all’anno (85mila barili al giorno) e una capacità di stoccaggio di 1,5 milioni di tonnellate.

Taranto è, invece, il polo pugliese di Eni, presente nella città dal 1964. La raffineria, operativa dal 1967, ha una capacità di lavorazione di 6,5 milioni di tonnellate all’anno (40 milioni di barili). Come si ricorda qui, in base alle direttive Seveso la raffineria pugliese è classificata come stabilimento a rischio incidente rilevante.

Isole: in Sicilia il polo industriale siracusano (che si estende lungo i comuni di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli), comprende due raffinerie, gestite dall’algerina Sonatrach (dopo l’acquisto avvenuto nel 2018), con una capacità di 10 milioni di tonnellate per anno, e dai russi di Lukoil, con 16 milioni di tonnellate annue.

A Milazzo (Messina) la raffineria costruita negli anni ’60 e di proprietà al 50% di Eni e di Kuwait Petroleum Italia, ha una capacità tecnica di 10 tonnellate annue, mentre il centro di Sarroch (Cagliari), di proprietà della Saras, raggiunge le 15 tonnellate.

(Le altre raffinerie, come quella di Porto Marghera (Venezia), prima di tutte e Gela (Caltanissetta) negli anni più recenti hanno cominciato un processo di conversione in bioraffinerie, in grado di trasformare materie prime di origine biologica in biocarburanti di alta qualità. Con maggior rispetto per l’ambiente).