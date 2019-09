Renzi, Calenda, Cairo: è partita la corsa dell’elettorato di centro (in attesa della legge proporzionale)

Ieri Calenda, oggi Renzi e domani, chissà, Urbano Cairo. Ma anche Flavio Briatore e Giovanni Toti. È iniziato un classico della Seconda Repubblica: la stagione di caccia all’elettorato di centro. Il suicidio politico di Salvini ha chiarito le posizioni in campo. Per ora l’Italia è divisa in due. Da una parte il centrodestra sovranista a trazione leghista, dall’altra la coalizione della spesa pubblica M5S-PD. In mezzo c’è una prateria formata da elettori confusi e rassegnati che non si riconoscono in nessuno dei due schieramenti. Per questo in tanti stanno pensando a un partito fatto su misura per i moderati. L’area di Centro non è mai stata così affollata. L’obiettivo è diventare l’ago della bilancia grazie a una legge elettorale proporzionale senza premio di maggioranza che obbligherà i partiti estremisti ad allearsi con i più moderati per non rimanere esclusi dal governo.

La corsa al centro è diventato l’Eldorado delle ambizioni politiche di fine anni Dieci. Chi vuole fare il grande salto dalla società civile alla politica, chi si offre come la stampella moderata del sovranismo, chi sogna di tornare di nuovo protagonista. C’è Matteo Renzi che ieri a mezzanotte e mezza ha annunciato sui social la sua uscita dal Pd, la settima scissione nella storia dei dem. L’obiettivo di breve periodo è ottenere di nuovo la tribuna politica che il ruolo da senatore di Scandicci non poteva più garantire. Poi inizierà a dettare l'agenda riformista del governo giallorosso per mostrare ai dem delusi dall'alleanza con il M5S che esiste un'alternativa. E pazienza se è stato proprio Renzi a volere questo governo. L'ex segretario del Pd dirà la sua anche sulle tante nomine delle poltrone di enti pubblici e autorità indipendenti che dovranno essere fatte tra autunno e primavera. Fin da subito inizierà la maratona per offrire ai tanti deputati e senatori di Forza Italia scontenti della deriva leghista un approdo meno sconveniente del Partito democratico.

Almeno fino a quando il Parlamento non approverà una legge elettorale proporzionale per evitare che il taglio dei parlamentari impedisca alle regioni più piccole di essere rappresentate in modo adeguato. Non abbiamo la sfera di cristallo ma sappiamo che una legge senza premio di maggioranza e senza collegi unici sarebbe il miglior modo per evitare che la Lega governi da sola. Ecco perché ci aspetta un bel proporzionale da Prima Repubblica.

L’obiettivo dell’ex presidente del Consiglio è anche quello di bruciare il terreno del suo ex ministro Carlo Calenda che è uscito da settimane dal Pd per rendere Siamo europei un grande partito liberale europeista. A proposito di tempismo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si era staccato quest’estate da Forza Italia per creare Cambiamo!, un partito che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere l’ala più centrista dell’alleanza con la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. L’obiettivo sarebbe stato quello di rosicchiare voti a Forza Italia, ma Toti . non ha avuto neanche il tempo di presentare il simbolo che è caduto il governo. Anche Flavio Briatore è sceso in campo e ha lanciato pochi giorni fa su Instagram il suo Movimento del Fare. Il proprietario del Billionaire giura che sarà un «movimento apolitico, né di destra, né di sinistra, né di centro». Forse qualcuno dovrebbe spiegarli che non esistono le opzioni sopra e sotto, ma si sa che gli imprenditori vedono più lontano di noi, gente comune.