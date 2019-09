Sveglia! Il razzismo allo stadio sta diventando legale (e nessuno tenta di fermarlo)

Un numero preoccupante se si prende in considerazione il giro di spugna che a seguito di ogni exploit triviale cancella l’intenzionalità del fatto. «Lukaku lo fermi solo con le banane», ha commentato l’opinionista Luciano Passirani nel corso della trasmissione Top Calcio 24, a rafforzo di una tesi usata anche, con fatica grammaticale, nella folle lettera dei tifosi nerazzurri a margine della partita con il Cagliari indirizzata sempre al bomber belga: il buuuu scimmiesco non è considerato più insulto (letteralmente “quelli di Cagliari non sono cori razzisti”), ma per certi versi una sorta di timore reverenziale provocato dalla forza del giocatore. Un po’ come giustificare il bullismo per la paura dell’intelligenza altrui. Pura idiozia.

Nonché alimentata e normalizzata, spesso, da quelle che dovrebbero essere le prime barriere contro certi tipi di esternazioni: i club calcistici. L’Hellas Verona, nonostante le copiose segnalazioni fatte in diretta dei telecronisti e successivamente dai presenti allo stadio, nella giornata di ieri ha escluso ogni minimo insulto razzista nei confronti dei giocatori Kessie e Donnaruma durante il posticipo, con un tweet che sa molto di indulgenza per i tifosi delle Brigate Gialloblù, onde evitare abdicazioni o un calo degli abbonamenti per la stagione.

Alla base di tutto, detto ciò, il ministero dell’Interno ha notificato come il tifo organizzato in Italia sia composto di 328 gruppi attivi, 151 politicizzati, 40 sono di estrema destra e 41 di destra. Ai quali come freno la Figc ha deciso di riscrivere le norme sulla discriminazione nel corso delle partite.