Ricchissima, in crescita e super-inquinante: l’industria della moda globale raccontata con i numeri

80 milioni.

È il numero totale di capi di abbigliamento che, ogni anno, vengono acquistati in tutto il mondo. La cifra, per forza di cose approssimativa, viene dal documentario The True Cost, del 2015, che denuncia l’impatto, sia in termini ambientali che di sfruttamento, dell’industria della moda. È motivo e conseguenza della recente, diffusa e pericolosa bulimia di vestiti nuovi che ha colpito i Paesi più ricchi. Nel 2014, secondo alcune statistiche, un occidentale possedeva il 60% in più di vestiti rispetto al suo omologo del 2000 – ma che duravano la metà. Per gli americani, poi, il numero era ancora più alto: lo statunitense medio, nel 2014, possedeva cinque volte di più gli abiti del 2000.

Colpa (ma anche merito) del fast fashion, che grazie a una riorganizzazione dei cicli produttivi e distributivi (il primo in questo senso è stato Zara), è riuscito a rendere accessibile a tutti, a prezzi stracciati e in tempi brevissimi, l’ultimo trend di stagione. Risultato: ci sono tanti, troppi abiti in circolazione, durano poco e le persone non sanno come disfarsene. Tanto che solo il 15-20% dei vestiti donati ai negozi delle charity arriva nei negozi delle charity. Tutto il resto è in eccesso. E finisce ad alimentare le discariche di tutto il mondo.