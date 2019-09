Di Maio, non farti illusioni: su Autostrade (e Alitalia) rimpiazzare i Benetton è impossibile

Il Conte bis è passato dalla revoca alla revisione delle concessioni autostradali, anche se il presidente del Consiglio si è affrettato ad aggiungere “nessuno sconto ai privati” il che la settimana scorsa aveva fatto scendere il titolo del 2 per cento. Dal lato Alitalia è cominciato il pressing dell’arcobaleno sindacale con allarmi mediatici (”mancano i pezzi di ricambio”) e lettere al governo. Il termine è slittato al 31 agosto, ma non è di gran sollievo. La ministro Paola De Micheli, piddina, che non condivide la crociata anti Benetton, avrebbe voluto far presto, però la svolta al vertice di Atlantia riporta indietro le lancette. Se i Benetton si ritirano se ne va anche Delta e le Ferrovie dello Stato non sono certo in grado di salvare la compagnia aerea per la quale, tra l’altro, bisognerebbe staccare subito un assegno di 500 milioni di euro. Atlantia si era impegnata a farlo, ma adesso? Il ritorno dello “stato imprenditore” o meglio sarebbe dire lo “stato salvatutto” è una fallace illusione diffusa dai nazional-populisti. Anche perché se non il popolo (entità astratta se non proprio metafisica) certo i contribuenti (soggetti concreti e paganti) non sono disposti a pagare ancora per sostenere una impresa che non si regge sulle proprie gambe, pardon le proprie ali.

Ma il pasticcio più grande si chiama senza dubbio autostrade, con la minuscola, cioè quelle in asfalto e cemento, e con la maiuscola, cioè la società dei Benetton, oltre che di tanti azionisti di minoranza che rischiano di rimetterci l’osso del collo. Altro che i risparmiatori di Banca dell’Etruria, si tratterebbe di un esproprio massiccio che colpirebbe non solo i Benetton, ma una miriade di piccoli investitori. Una catastrofe economica, e qualcuno pronto a cavalcarli politicamente si troverebbe senz’altro. A meno che non paghi Pantalone, ovvero quegli stessi contribuenti ai quali vengono chiesti i quattrini per l’Alitalia. Con un’aggravante: la compagnia aerea, una volta fallita, potrebbe essere rimpiazzata facilmente, la concorrenza è ampia e con i fiocchi. Ma ciò non vale certo per le autostrade (con la minuscola e la maiuscola). Non ci sono in Italia imprenditori in grado di sostituirsi ai Benetton. Non c’erano ai tempi della privatizzazione quando si attese inutilmente di formare una cordata per affiancare i Benetton che entravano con un piccolo pacchetto azionario, e non ci sono oggi, nemmeno i Gavio che gestiscono una rete molto più piccola. L’unica alternativa sarebbe allora la nazionalizzazione, passando tutto all’Anas, però bisogna subito rispondere a due domande: chi paga e come verrà gestita la rete.