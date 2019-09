“Giuseppe stai sereno”, così Conte è caduto nella trappola di Renzi

L’unico leader innervosito dalla scissione di Renzi dal Partito democratico è Giuseppe Conte. Né Nicola Zingaretti, né Luigi Di Maio, né Matteo Salvini sembrano essersi agitati più di tanto. Il segretario del Pd ha un problema in meno, il capo politico del M5S non vuole infilarsi in casini altrui e il leader della Lega ha avuti fin troppi guai per preoccuparsi anche di Renzi. Invece il presidente del Consiglio ha tutte le ragioni per stare poco sereno. Perché al governo giallorosso PD-M5S si è aggiunto il colore viola del nuovo movimento di Renzi Italia Viva, ed è è iniziato un lento stillicidio che arriverà fino al 2022, nella migliore delle ipotesi. E non tanto perché dovrà mediare tra tre partiti invece di due (Il ritorno di Liberi e Uguali nel Pd è solo questione di tempo), ma perché Renzi sarà il suo premier ombra per credibilità internazionale e capacità di dettare l’agenda politica.

Il Senatore di Scandicci punta a comportarsi come Salvini nel Conte uno: lasciare all’alleato di governo il compito di governare e nel frattempo girare l'Italia per fare campagna elettorale e arrivare pronto alle prossime elezioni. Il vero problema non sarà la vita quotidiana del governo. Non ci sarà una guerra su ogni singolo provvedimento, né uno scontro alle varie elezioni regionali. Il logorio sarà mediatico e politico, più che parlamentare. Se non farà cadere il governo prima, Renzi punterà a farsi sentire solo per le partite importanti. Le nomine delle 400 cariche di enti pubblici e autorità indipendenti che dovranno essere fatte in primavera, l'elezione del presidente della Repubblica, per dirne due. E così il presidente del Consiglio che a poco a poco stava costruendosi il proprio futuro politico passando da notaio, pardon, avvocato del popolo a statista europeista è caduto nella trappola del leader di Italia Viva.