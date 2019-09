Israele al bivio: salvare Netanyahu o lasciarlo in pasto alla magistratura

Le autorità le hanno denominate “caso 1000, caso 2000 e caso 4000”: nel primo, Netanyahu è accusato di aver accettato regalìe (per un valore di 200 mila dollari) dal produttore di Hollywood Arnon Milchan, in cambio di facilitazioni per l'ottenimento del visto per gli Stati Uniti e sopratutto in cambio del sostegno di Bibi ad una legge sull'esenzione fiscale per il produttore miliardario, per spingerlo a risiedere nello Stato ebraico. Nel secondo caso, Netanyahu è accusato di voler affossare uno dei principali quotidiani israeliani – Israel Hayom, la cui distribuzione è gratuita, grazie al finanziamento del magnate Sheldon Adelson – in cambio dell'adozione di una linea editoriale a lui favorevole da parte di un altro celebre giornale - Yediot Ahronot -, attraverso un accordo segreto con l'editore di quest'ultimo: il piano sarebbe quindi quello far passare una legge che vieti i quotidiani gratuiti, danneggiando Israel Hayom e favorendo così Yediot Ahronot, a patto che quest'ultimo muti le sue posizioni, normalmente critiche nei suoi confronti. Nel terzo caso, Netanyahu è accusato di sostenere un piano di deregolamentazione nei confronti del colosso delle telecomunicazioni Bezeq, anche in questa occasione in cambio della promessa di coperture favorevoli da parte di Walla, un noto sito di news controllato dall'azienda.

Queste elezioni avevano un solo obiettivo confermare o meno la guida del Paese a Netanyahu. E Il Paese su questo si è dimostrato spaccato come prima. Per il resto c’è ben poco da dire: i programmi di Bianco e blu di Gantz non si discostano di molto da quelli del Likud. Il presidente, Reuven Rivlin, ha fatto sapere che inizierà il prima possibile il suo giro di consultazioni per individuare il leader politico con le maggiori chance di formare una coalizione di governo (servono almeno 61 seggi) e ottenere la fiducia del Parlamento, in modo da allontanare la minaccia di un terzo ritorno alle urne in un anno, dopo le elezioni del 9 aprile e quelle di ieri. In pratica se non riuscirà a fare un governo come premier Netanyahu vede davanti a sé lo spettro del procuratore generale Avichai Mandelbli ma se accetta di farsi da parte allora forse si può salvare. Sarebbe la fine ingloriosa del dominatore della politica israeliana da una generazione.