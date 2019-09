Altro che Ariana Grande: scoprite il fascino di Francesca Caccini, la prima donna che scrisse un’opera

Era acclamata da tutti. Apprezzata, lodata. Soprattutto per la sua abilità nel canto (era un soprano), le sue doti al clavicembalo e al liuto, e le sue poesie in italiano e in latino. Si tratta della fiorentina Francesca Caccini (detta Cecchina), figlia del compositore Giulio Caccini, senza dubbio una delle donne più importanti nell’ambito della musica rinascimentale. Se non l’avete mai sentita, è grave. Se non avete mai ascoltato una sua composizione, ancora peggio.

Nata a Firenze nel XV secolo, ricevette una buona istruzione (imparò un po’ di greco, matematica e lingue moderne), ma su impulso del padre si dedicò insieme al resto della famiglia alla musica (allora si usava così. Ai tempi nostri lo hanno fatto solo i Jackson, con risultati ambivalenti).

I Caccini diedero vita a un ensemble musicale, noto all’epoca come “le donne di Giulio Romano”, che divenne in poco tempo famoso, soprattutto nell’aristocrazia fiorentina. Cecchina non ebbe problemi, di conseguenza, a farsi conoscere a corte. La sua carriera negli ambienti medicei fu fulminea e la fece diventare la musicista più pagata di tutti: si affermò come insegnante, cantante da camera, trainer (allora non si diceva così) e compositrice almeno fino al 1627. Era la dimostrazione, anche artistica, dell’eccellenza femminile tanto lodata dalla duchessa Cristina di Lorena.

Ma quello che più la contraddistinse fu la sua prolificità: musica da camera, da palcoscenico, melodrammi. Musicò poesie di Michelangelo (non un librettista qualunque), scrisse canzoni e duetti, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo dello stile barocco italiano.