Corsa al mutuo con i tassi migliori di sempre, ma attenzione a sceglierlo bene

Il presidente uscente della Bce Mario Draghi ha annunciato le misure che segnano la conclusione della sua guida alla Banca centrale europea e che dettano la strada alla futura presidente Christine Lagarde: tassi sui depositi giù di 10 punti base e riavvio degli acquisti di titoli (il cosiddetto Quantitative easing, Qe) per 20 miliardi di euro al mese, a partire da novembre e a tempo indeterminato. Un segnale di sostegno forte all’economia dell’Eurozona e di una politica “accomodante” per favorire la crescita in Europa. Ma che cosa comporta questo per il mercato dei mutui e per chi si appresta ad acquistare casa?

«I nuovi interventi che la Bce ha indicato ci fanno tornare indietro a un anno fa, quando c’era ancora il Qe, una campagna di spinta che sarebbe dovuta andare a conclusione. L’economia però non è andata come si sperava, e ora ci troviamo con misure ancora più espansive e un costo del denaro ancora più basso a livello negativo», spiega Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline. «Se a livello macro non si sa quanto questo potrà servire per rilanciare l’economia, sui mutui però l’effetto è sicuramente positivo, perché l’abbassamento del costo del denaro ha effetti molto immediati per le banche, che ne approfittano cercando di offrire prodotti finanziari sempre più vantaggiosi, e quindi positivi anche per i clienti».

Tassi sempre più bassi, mutui sempre più convenienti, quindi. Già nelle scorse settimane gli indicatori del costo del denaro (Euribor e Irs), si erano abbassati fino ad sfiorare lo zero, su tempi anche fino a dieci anni. E anche se «questi valori non sono da prendere come definitivi», dice Anedda, comunque comportano che per chi vuole acquistare un immobile questa sia la migliore situazione possibile.

Corsa al mutuo, quindi, per chi sta cercando casa. Meglio il tasso fisso o quello variabile? «I mutui a tasso fisso hanno raggiunto nuove soglie di minimo assoluto, che difficilmente ci si poteva aspettare: ora un mutuo a tasso fisso a vent’anni ha offerte che partono da 0,60 punti percentuali, dando quindi la possibilità di chiedere finanziamenti a costi estremamente contenuti», spiega l’esperto. Per i tassi variabili, invece, i migliori tassi disponibili si assestano intorno allo 0.95-1.05%. Tutto sommato, quindi, se per le durate fino a dieci anni rimane consigliabile il tasso variabile, per le durate più lunghe è meglio orientarsi su un tasso fisso, che consente di risparmiare nel lungo periodo, piuttosto che affidarsi alla volatilità dei tassi, i quali, dopo questa grossa marcia indietro, è possibile che ritornino a essere più elevati in futuro. Già a fine luglio si era iniziato a registrare un fortissimo incremento delle richieste di mutuo: ora le richieste sono «esplose, toccando livelli mai visti prima», conferma Anedda.