Il Pd la smetta di piangere su Renzi e torni a fare quel che i suoi elettori gli chiedono: la sinistra

Se è vero che di personalismi la politica muore (e allora siamo in piena apocalisse) allora sarebbe il caso di sopravvivere provando a dare ai personalismi (soprattutto a quelli che per farsi notare hanno bisogno di agire per sottrazione) venga dato il giusto minimo spazio che meritano. I fatti, tanto per intendersi: Matteo Renzi dopo avere tanto minacciato di andare via dal Partito Democratico, dopo avere rassicurato che non se ne mai sarebbe andato dal Partito Democratico, dopo avere sbeffeggiato chi se ne era andato dal Partito Democratico, dopo avere chiesto responsabilità e unità per la gravita del momento politico alla fine ha deciso di andarsene dal PD. Scelta legittima, sia chiaro, nonostante faccia sorridere assistere all’ennesimo riposizionamento dei renziani in così poco tempo, passati dal #senzadime contro il Movimento 5 Stelle ad occupare ministeri in un governo con il Movimento 5 Stelle fino a sentirne qualcuno (come Giachetti) che dice di non sentirsi più del PD perché contrario al Movimento 5 Stelle e intanto corre dietro a Renzi che assicura appoggio al governo con il Movimento 5 Stelle. Come potete notare basta scrivere la storia per esteso per accorgersi che la vicenda porta con sé tutto un carico di contraddizioni da renderla buona per una scena di teatro dell’assurdo. Ionesco in confronto era un dilettante.

Però il PD, questo PD, ora dovrebbe provare a cogliere l’angolo positivo della notizia evitando i due errori che ne hanno contrassegnato la vita politica fin dalla fondazione: avvitarsi su se stesso parlando solo di se stesso e fingersi morto per evitare di affrontare i problemi. L’uscita di Renzi (con la grande incognita dei renziani redenti che non lo seguiranno e continueranno a mantenere posti di potere all’interno del partito di Zingaretti per merito di questa pessima legge elettorale) rende felici almeno due tipi di elettori: quelli che non votavano PD perché contrari alle politiche ben poco di centrosinistra dell’ex segretario fiorentino e dall’altra parte quelli che non votavano Renzi perché non riuscivano a sopportare il simbolo del PD. Disinteressiamoci dei secondi e concentriamoci sui primi.