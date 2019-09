La svolta green della moda? È un senso di colpa grande come una elefante

Alla Fashion week milanese c’è l’ormai onnipresente Livia Firth con il suo green carpet, e c’è un premio, l’Eco Stewardship Award per i gondolieri veneziani che nel 2018 hanno indossato la lana Merino australiana, 100% naturale e rinnovabile. Se i colossi della moda firmano importanti accordi (in 32 hanno aderito al Fashion Pact) impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale, non si può dire che alcune meravigliose idee come l’abito in filo di ginestra presentato da Cangiari e molto premiato, abbiano avuto un successo commerciale. L’ossessione dell’upcycling che ha prodotto pezzi unici come il vestito con gusci di cozze è una sfida: fatturato + creatività + sostenibilità.

Niente da fare: bisogna essere buoni. Timberland ha lanciato la collezione footwear ReBotl ( 5 modelli) che ricicla plastica non biodegradabile: la tomaia delle sneakers contiene 6/8 bottiglie di minerale. Adidas impiega la plastica-rifiuto dei mari. H&M promette entro il 2020 solo cotone biologico, coltivato nell’ambito della Better Cotton Initiative o riciclato. Dond’up ha il jeans a Km zero: 100% made in Italy, tessuto sostenibile di Candiani Denim (azienda riconosciuta “the greenest mill in the blue world”), lavaggi a basso impatto. Si usa meno acqua (-75%) meno energia (-58%), meno chimica,“ un investimento per il futuro del pianeta”.