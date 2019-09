I premi letterari sono solo marchette: un libro di studenti ne svela gli intrighi

I premi letterari antepongono le tendenze, da seguire o indirizzare, al valore dei romanzi. Moltiplicano le vendite con un marchio di qualità che spesso inacidisce col tempo, come i vini novelli. Assecondano interessi industriali a discapito di quelli culturali. Sottomettono il collettivo al corporativo. E si risolvono in grandi abbuffate.

Non è una novità e oggi non è più dietrologia. Visto, si Prepari! I retroscena dei premi letterari, è il libro realizzato dagli studenti del master in “Professioni e prodotti dell’editoria” del dell’Università di Pavia, dove si esaminano carteggi e dichiarazioni di grandi e piccoli scrittori, delusi i primi e deludenti i secondi, che incidono su carta l’universo di compromessi caracollanti dei concorsi letterari, finora denunciati ma mai certificati, messi al servizio di una cultura tipicamente clientelare: quella italiana.

“Un voto sofferto ma convinto, quello di Elisabetta, decisa a premiare “Diceria dell’untore” ma allo stesso tempo pressata dal fratello Vittorio affinché votasse per Anna Banti. Quest’ultima, a quel tempo, dirigeva “Paragone”, rivista per la quale i giovani critici d’arte come Vittorio Sgarbi ambivano a scrivere” si legge nel capitolo dedicato al Campiello del 1981, dove sembrano affiorare logiche arrivistiche, che confondono il riconoscimento con lo scambio. Una prassi consolidata in un Paese che nelle raccomandazioni ricerca un credito presso il candidato prescelto, quasi mai insolvente.