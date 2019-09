Cibo, i siti di recensioni sono un male inevitabile. Basta saperli usare

Una questione di non poco conto, certo, ma dove si segnalano interessanti novità. Per esempio, pochi mesi fa è stata emessa a Lecce una sentenza storica contro chi vendeva false recensioni su Internet. La pena? Nove mesi di carcere. Si spera che la punibilità penale sia utile per far capire il problema anche a chi finge di mettere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi. Google e Facebook finora hanno fatto finta di nulla, come se il tema non li riguardasse. E invece li riguarda: presto o tardi si dovranno esprimere e valutare se lasciare ancora carta bianca ad anonimi sconosciuti di esprimere i loro giudizi su hotel e ristoranti sia corretto oppure no.

Nel frattempo, come ci regoliamo? Per lo scrittore e sapiente di cibo e vino Camillo Langone è necessario un approccio critico al mondo delle recensioni. «Non si possono guardare le recensioni con spirito piatto, badando solo al rapporto qualità/prezzo, alle porzioni e fregandosene degli ingredienti e dell’estetica dei piatti e dei luoghi. Serve uno spirito più indagatore». Il contributo di TripAdvisor infatti è innegabile, e se usato bene può contribuire tantissimo. E tra tanti giudizi e valutazioni «sono le immagini che fanno la differenza. Solo con le foto del menù e dei piatti si può capire davvero l’anima del locale e valutarne la bontà». Di sicuro indietro non si torna, al tempo di «guide gastronomiche piene di marchette e recensioni false. Ormai sono il passato». La stretta sui falsi quindi è un bene? «Non necessariamente, perché i siti non hanno una credibilità assoluta ma solo relativa. Non sono loro a dover cambiare, ma gli utenti». Altrimenti nulla cambierà per davvero.