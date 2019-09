Lo tagliamo o no? Ecco quanto è alto il cuneo fiscale in Italia

47,9%

È il valore del “cuneo fiscale” italiano, espressione con cui si indica, in modo generico, la somma delle imposte (sia dirette che indirette, sia i contributi previdenziali) che gravano sul costo complessivo del lavoro. Per la precisione, è l’indicatore percentuale che mette in rapporto questa stessa somma con il totale del costo del lavoro. Tradotto in italiano: è la differenza tra quanto costa un dipendente a un’azienda e quanto entra, alla fine, in tasca al dipendente stesso.

Secondo i dati OCSE questa differenza, cioè il cuneo fiscale medio per una persona singola e senza figli, arriva al 47,9% per l’Italia, ed è il terzo punteggio più alto. Prima di noi ci sono solo Belgio (52,67%) e Germania (49,5%). Ciò che rende la nostra situazione più preoccupante è il fatto che il cuneo fiscale di Francia, Belgio e Germania, negli ultimi anni, è diminuito. Mentre il nostro è aumentato. Per cui se il costo del lavoro medio italiano (dati Istat) è di 32.154 euro, al lavoratore ne arrivano 17.447.