“Attenzione alla rabbia degli elettori: la Spagna rischia di nuovo lo stallo”

Cinque mesi non sono bastati per trovare un accordo. I tentativi prima tra socialisti e Podemos, forza di sinistra guidata da Pablo Iglesias, e poi tra socialisti e Ciudadanos, forza centrista-liberal capitanata da Albert Rivera, si sono rivelati alla prova dei fatti impossibili da raggiungere. Troppo grandi le differenze in materia economica e sociale. Ma soprattutto troppo marcate le differenze sulla questione catalana tra chi vuole perdonare gli imputati e chi chiede invece pene asprissime. A inizio ottobre infatti dovrebbe giungere la sentenza per i 12 catalani accusati di ribellione dal governo per il referendum sulla secessione del 2017, stroncato da Madrid. Gli imputati rischiano fino a 30 anni di carcere ma, al di là del giudizio finale, comunque finirà il processo il risultato sarà molto contestato. Se saranno le destre, come Vox, o gli indipendentisti poco importa. Come in passato anche stavolta la Catalogna segnerà l’autunno della Spagna, che promette di essere molto caldo.

«Le elezioni di aprile e le trattative infruttuose tra PSOE e Podemos hanno mostrato come manchi in Spagna una cultura politica coalizionale. Un problema in più in vista del 10 novembre», spiega Elena Marisol Brandolini, analista dello Iai, Istituto affari internazionali. Uno stallo che difatti ha lasciato irrisolti i problemi del Paese. «Oltre alla questione catalana, che inevitabilmente si riproporrà, c’è la questione economica che terrà banco. I primi segnali che arrivano fanno pensare a una probabile recessione, con una crescita che sarà inferiore alle aspettative e i consumi che rallenteranno. E poi un governo forte permetterebbe di varare una nuova legge di bilancio che superi quella varata da Rajoy nel 2018, ancora in proroga». E poi c'è la questione Brexit, rilevante per la Spagna che ospita la più ampia percentuale di Inglesi in Europa. Un governo stabile con una guida sicura alla Moncloa aiuterebbe non poco. Quattro elezioni in 4 anni hanno inevitabilmente mostrato la difficoltà dei partiti politici tradizionali e dei loro leader. C’è chi ha deciso di lasciare, come Mariano Rajoy uscito dal suo partito e tornato a fare il notaio nella sua Galizia, chi invece ha perso e ha deciso di rilanciare come Pedro Sanchez. Il leader del PSOE «ha mostrato notevoli capacità di rischio e ha vinto tutte le sfide. È stato capace di perdere, tornare tra la gente e ritornare al potere più forte di prima. Le prossime elezioni potrebbero decidere il suo futuro».