Caos reddito di cittadinanza: i precari di Anpal costretti a fare da tutor ai navigator inesperti

Il prossimo appuntamento è per martedì 24 settembre al ministero del Lavoro. La neoministra Cinque Stelle Nunzia Catalfo, scelta nel solco della linea di Luigi Di Maio e del presidente di Anpal Mimmo Parisi, ha accettato di incontrare i precari – dopo l’invio di una lettera aperta e la proclamazione di uno sciopero per il 26 settembre. L’ennesimo tavolo aperto, che sperano – dicono – possa essere risolutivo, soprattutto dopo il passaggio dal governo gialloverde a quello giallorosso. Anche perché il Pd, quando era all’opposizione, si era esposto più volte in favore dei precari di Anpal. «Chiediamo la stabilizzazione per tutti i 654 precari e la riassunzione dei 28 che sono già stati lasciati a casa», dicono dal Coordinamento. «Questo percorso deve cominciare subito, e le nostre richieste devono essere rispettate, altrimenti procederemo allo sciopero».

Tra di loro c’è chi si occupa di politiche attive del lavoro anche da 15-20 anni e ora rischia di restare a casa, proprio mentre l’azienda ha assunto quasi 3mila persone in più. «I navigator si appoggiano alle conoscenze e competenze dei precari storici», raccontano. «Una situazione paradossale: siamo precari che formano altri precari ad aiutare i disoccupati». E in assenza di una formazione adeguata, è già capitato che in alcuni centri per l’impiego navigator e operatori abbiano dovuto sospendere i colloqui con i percettori del reddito convocati. Ai beneficiari è stato dato un altro appuntamento, nell’attesa di capire cosa fare e come gestirli. Nella selezione dei navigator non era richiesta alcuna esperienza pregressa, e molti di loro sono a secco di conoscenze in materia di politiche attive. Senza la tanto annunciata piattaforma di incrocio di domanda e offerta di lavoro, poi, che avrebbe dovuto fornire pure una profilazione automatica degli utenti, non esistono procedure formali. E gestire i casi di disoccupazione più disparati che si presentano agli sportelli non è cosa semplice. «Se ci stanno chiedendo di fare tutoraggio, vuol dire che hanno bisogno di noi», ribadiscono i precari.