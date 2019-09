Il risveglio del centro: e adesso tutti vogliono sbranare Forza Italia

Silvio Berlusconi ha ripetuto ieri che non teme defezioni dal partito e che Forza Italia «resta importante» in uno schieramento di centrodestra “unica alternativa alla sinistra”. E tuttavia è innegabile che l’area occupata dai forzisti – il vecchio Centro - fino a ieri giudicata inospitale per le ambizioni di qualunque leader alternativo al Cavaliere, sia diventata improvvisamente un luogo affollatissimo e pieno di rumore. In apparenza non ce ne sarebbero i motivi. Il potenziale elettorale del centrismo si è molto ridotto. Già nel 2018 era sotto il 20 per cento, sommando il 14% di FI al 2,5 di +Europa e all’1,3 di Noi per l’Italia. Oggi la sua portata è praticamente dimezzata, non arriva al 10%. E tuttavia in poco più di un mese al Centro sono spuntati come funghi non solo il nuovo partito di Matteo Renzi ma anche il possibile partito di Carlo Calenda e il quasi-partito di Giovanni Toti, tutti con la dichiarata ambizione di portare dalla loro parte il cosiddetto elettorato moderato, ma in realtà tutti interessati ad annettersi spezzoni parlamentari di Forza Italia per sostenere i giochi politici che verranno.

Sarà questo Parlamento a determinare non solo un gran numero di nomine in scadenza ma anche l’elezione del prossimo presidente della Repubblica e probabilmente una nuova legge elettorale. E i gruppi di FI sono i più permeabili a una campagna di annessione che rafforzi i numeri dei soggetti forti della legislatura. Dietro le nobili motivazioni dei nuovi alfieri neo-centristi c’è un calcolo aritmetico, la legge algebrica dei rapporti di forza a Palazzo Madama e a Montecitorio: sarebbe altrimenti incomprensibile perché ci si dia tanto da fare per contendersi un bacino elettorale così modesto, che da anni non dà segni di risveglio e che ha condannato ogni precedente tentativo di mobilitarlo fuori dagli schemi abituali. E infatti il saccheggio del fortino forzista è cominciato a cavallo della formazione del nuovo governo e ha accelerato i ritmi appena è risultato chiaro che le elezioni anticipate erano state scongiurate.