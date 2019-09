Complimenti Italia, sono sempre meno i soldi pubblici per ricerca e sviluppo

Intendiamoci, ovunque nel mondo occidentale a prevalere nella ricerca sono soprattutto le imprese. Quello che non è molto normale è la stagnazione della spesa in R&D sostenuta a favore delle istituzioni pubbliche e delle università. In Germania per esempio la ricerca effettuata all’interno del settore statale è passata tra 2006 e 2017 da 8 a 13 miliardi, in Spagna da 1,9 a 2,5, in Italia da 2 miliardi e 897 milioni a 2 miliardi e 964. Sostanzialmente ferma. Lo stesso potrebbe dirsi di quella universitaria.

Volendo guardare alla fonte dei finanziamenti, il ritardo del settore pubblico appare ancora più evidente. Mentre nel 2012 quelli provenienti dalle imprese erano meno del 50% sul totale nel 2017 sono diventati decisamente la maggioranza. Le aziende hanno accresciuto la spesa di circa 3,7 miliardi in 5 anni, anni non facili tra l’altro. Lo Stato l’ha diminuita di più di un miliardo, e se nel 2012 sborsava solo poche centinaia di milioni in meno delle imprese, nel 2017 il gap è divenuto di oltre 5 miliardi