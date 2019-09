D’Alema e Bersani, i “fantasmi carnivori” che si aggirano intorno al Pd

Esattamente così, Renzi o non Renzi, con l’inerme Zingaretti costretto strategicamente a rinculare verso una dialettica che riporti il suo partito nel loculo dei trapassati Ds, per non dire Pds, o addirittura Pci travisato da forza socialdemocratica nonostante i tempi di vacche magre per l’intera opzione socialista: vedi Francia, Spagna, e non soltanto lì.

Nessuno di noi conosce esattamente le intenzioni delle ipotetiche spettrali iene di rincorsa, e addirittura poco importa, metti, che Bersani abbia smentito l’intenzione di tornare a gareggiare nell’ideale palio del Nazareno con parole nette: “Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera...”.

Eppure, allo stesso modo di altre narrazioni da brivido, come quella di Bibbiano da parte della propaganda leghista operata altrove, è palese che da parte dei succitati “riformisti” vengano agitati gli spettri di D’Alema e “compagni”, pronti a far ritorno, perfino come nella famosa leggenda metropolitana dell’incantevole fanciulla incontrata in un giorno di pioggia lungo la tangenziale di Roma, la stessa cui si dà un passaggio, salvo, sperando di ritrovarla, scoprire che è deceduta da decenni, per poi, nottetempo, ripresentarsi in forma di vampira assassina.