Guai a chi tocca lo streaming, serve una piattaforma unica (e low cost)

Milioni di euro e altrettante connessioni a una piattaforma televisiva pirata, illegale e a pagamento, ci dicono due cose.

L’intrattenimento non è più un semplice sfizio, ma un vero e proprio alimento. Le serie e i film di successo scandiscono le giornate degli spettatori, alla ricerca di un ritmo da imprimere alla propria intimità, di un’impronta digitale che rinvigorisca sentimenti dimentichi e sepolti, di un cuscino per la noia. La suddivisione di una storia in centinaia di puntate spinge gli abbonati a una dipendenza che per mesi, spesso per anni, 50 minuti al giorno, li rapisce. Invaghiti e invischiati nell’impero dell’intrattenimento, infine cedono e si abbonano. Quelli che possono. La notizia non è la pirateria, antica quanto il web, ma la comunione di reato e pagamento . Consci del valore dei contenuti cui vogliono accedere, molti si sono rassegnati a cercarli gratuitamente su qualche sito pirata e hanno accettato di finanziare quelli illegali in base al peso del portafoglio e alla lunghezza delle braccine.