Un po’ nostalgico, un po’ sinistro: ecco il tour mondiale dell’ologramma di Whitney Houston

Altro che Black Mirror: il tour con l’ologramma della cantante americana Whitney Houston, morta nel 2012, è pronto a partire. Comincia dal Messico (quale luogo migliore per far ballare i morti?) e finirà, nella primavera del 2020, in Bielorussia. In mezzo ci sarà Regno Unito, Olanda, Svizzera, Germania e pure il Cremlino.

Le polemiche ci sono già state, le discussioni anche – e non hanno cambiato niente: lo spettacolo si fa. Intitolato “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”, sarà, come dice il Ceo di BASE Hologram, l’azienda che sta dietro all’iniziativa, “un nuovo tipo di esperienza di concerto teatrale”, il cui obiettivo è “catturare quella antica magia”. Quando si esibiva sul palco lei,”si sprigionava un livello di carisma e di emozione inarrivabile”. Ed è proprio quello ch gli organizzatori e si propongono di ricreare. “Per noi è un onore”.

Del resto, come ricorda la ex manager di Withney Houston, e presidente di The Estate of Withney, “lei non è più tra noi, ma la sua musica resterà per sempre”. E quella che è stata fatta è, senza esitazione, “una decisione giusta”.

Del resto sul palco non ci sarà solo l’ologramma: dietro ci sarà una live band, le coriste, e qualche coreografia. L’unica cosa registrata, si deduce, è la voce della cantante.

E allora, per tutti coloro che sono disposti a partecipare a questo evento che mescola nostalgia, cattivo gusto e buona musica, le date sono le seguenti:

23 gennaio – 9 febbraio, 2020 – Messico (dove, non si sa ancora)

27 febbraio, 2020 - M&S Bank Arena 2 Arena - Liverpool, Inghilterra,

28 febbraio, 2020 - Apollo - Manchester, Inghilterra

29 febbraio, 2020 - First Direct Arena - Leeds, Inghilterra

1 marzo, 2020 - SEC Armadillo - Glasgow, Scozia

2 marzo, 2020 - P&J Arena - Aberdeen, Scozia

3 marzo, 2020 - Bord Gais Theatre - Dublino, Irlanda

4 marzo, 2020 - Arena Birmingham - Birmingham, Inghilterra

5 marzo, 2020 - Bournemouth International Centre - Bournemouth, Inghilterra

6 marzo, 2020 – Motorpoint Arena - Cardiff, Galles

7 marzo, 2020 - Brighton Centre - Brighton, Inghilterra

9 marzo, 2020 - Royal Concert Hall - Nottingham, Inghilterra

10 marzo, 2020 - Hammersmith Apollo - Londra, Inghilterra

12 marzo, 2020 - Bozar - Bruxelles, Belgio

13 marzo, 2020 - AFAS Live- Amsterdam, Olanda

14 marzo, 2020 - Capitole - Ghent, Belgio

19 marzo, 2020 - Samsung Hall - Zurigo, Svizzera

20 marzo, 2020 - Admirals Palast - Berlino, Germania

22 marzo, 2020 - Stadhalle F - Vienna, Austria

23 marzo, 2020 - Inchebo Expo Arena - Bratislava, Slovacchia

25 marzo, 2020 - Forum Black Box - Copenhagen, Danimarca

26 marzo, 2020 - Folketeatret - Oslo, Norvegia

28 marzo, 2020 - Cirkus -Stoccolma, Svezia

30 marzo, 2020 - BKZ Oktyabrisky - St Petersburg, Russia

31 marzo, 2020 – Sala Concerti del Cremlino - Mosca, Russia

2 aprile, 2020 - Palazzo Ucraina - Kiev, Ucraina

3 aprile, 2020 – Palazzo della Repubblica - Minsk, Bielorussia