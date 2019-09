Complottista, populista, Di Battista. Ci mancavano i capricci di Dibba contro il governo

Poi il “ve lo avevo detto io”. Dibba, a quanto pare, aveva previsto tutto. « Davvero tutto questo vi sorprende? Io capisco l'indignazione, ma lo stupore proprio no. Leggo in rete lamentele sulla scelta di ministri e sottosegretari. C'è chi ha avuto i brividi per Gentiloni commissario in Europa, chi per Franceschini alla cultura, chi per l'entrata nel governo delle varie Malpezzi, Ascani, Morani o dei vari Fiano o Scalfarotto. Perdonatemi ma chi pensavate che il PD avrebbe mai messo, Mandela, Kennedy, Allende? Leggo anche (ma sono sempre le solite fonti di palazzo Chigi che non si sa mai se siano vere) che il Premier sia rimasto allibito per la scelta di Renzi e che abbia pronunciato questa frase: “Me lo doveva dire prima, Renzi vuole solo potere e nomine”. Buongiorno Presidente!!!».

E ancora: «Tutto questo, credetemi, l'ho detto a tutti nelle ultime settimane esattamente come mesi fa dissi (venendo persino accusato di voler destabilizzare il Governo, ma ho chiarito con chi di dovere ed è acqua passata) che Salvini avrebbe fatto cadere il governo prima della votazione sul taglio dei parlamentari. Non ho la sfera di cristallo, semplicemente li conosco e oltretutto, forse, da fuori, si vedono le cose in modo più limpido».

Da fuori, appunto, Dibba continua a urlare al suo popolo che non c’è più. Con un elenco in otto punti titolato “NON VI FIDATE!”. Anche questo tutto in maiuscolo. E poi via ai motivi per cui non bisogna fidarsi del Pd, dei giornali, dell’Europa, di Christine Lagarde, delle notizie che arrivano dal Medio Oriente e pure dei “nuovi ambientalisti”. È il tempio dei nemici grillini di sempre, che Dibba prova a smuovere. Quelli che prima si insultavano dalle piazze. E che ormai, con il Movimento normalizzato, sono diventati gli alleati di governo o gli interlocutori con cui sedersi ai tavoli.