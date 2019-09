Big data e assicurazioni: tutte le sfide (e opportunità) di un settore emergente

Ormai, quando si parla di tecnologia, si parla di dati. Ma come inserire le nuove frontiere dell’Internet of Things, dell’intelligenza artificiale e così via in un settore tradizionalmente “hard” come quello delle assicurazioni? IBM, Groupama assicurazioni e G-Evolution (la società di servizi telematici di Groupama) si sono unite per studiare come sfruttare al meglio le nuove tecnologie (e le grandi moli di dati a loro disposizione) per migliorare i servizi per i clienti delle assicurazioni e creare nuove opportunità di business in un nuovo progetto presentato ieri in occasione dell’evento “Cognitive insurance: transforming business together” a Milano.

«Già oggi nel mondo si contano 40 zetta byte di dati, pari a 1000 miliardi di gigabyte. Nel 2022 se ne conteranno 80, il doppio, ed entro il 2025 ne sono previsti 175», spiega Sergio Mattiuz, responsabile servizi e sistemi informativi di Ania, l’associazione che rappresenta le imprese assicurative in Italia, e ad di Ania Safe. «Entro il 2022 avremo 28 miliardi di dispositivi connessi nel mondo, tra braccialetti, droni e chip sotto pelle». Imperativo quindi è imparare a gestire le moli di dati che questi dispositivi registrano e trasmettono, in maniera efficiente, ma anche trasparente e orientata alla tutela della privacy dei clienti. Anche nel settore delle assicurazioni. Statisticamente, infatti solo tra il 20 e il 30% dei clienti si fida delle società assicurative, un tema che con la tecnologia si pone in misura ancora maggiore, vista l’annosa questione della privacy. Cavalcare il trend sapientemente, però, allo stesso tempo offre la possibilità di cambiare la narrazione: servizi e pricing personalizzati, sempre più pronti a rispondere alle esigenze e alle abitudini dei clienti, sono elementi di un futuro che è più vicino di quel che pensiamo.

Malgrado le assicurazioni non rientrino nell’immaginario classico delle imprese innovatrici, infatti, una serie di dinamiche non solo tecnologiche, ma anche sociali, pongono nuove sfide al comparto: l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’invecchiamento generale della popolazione aprono una serie di opportunità dal punto di vista dell’offerta assicurativa, soprattutto orientata ai servizi relativi alla salute e al benessere in età avanzata. Anche tra i più giovani le abitudini stanno cambiando: secondo Mattiuz, «sul fronte auto, ad esempio, sempre meno i ragazzi sono interessati all’auto di proprietà come rito di passaggio all’età adulta, essendo ormai abituati alla flessibilità e al disimpegno che i servizi di car sharing consentono».

In più, sul panorama mondiale si profilano nuove tendenze che sono destinate a cambiare drasticamente l’intero settore assicurativo: i cambiamenti climatici influenzeranno sempre più la vita quotidiana delle persone, così come la questione del “cyber risk”, i cosiddetti rischi cibernetici, che impongono di tutelarsi contro violazioni che diventano sempre più sofisticate all’aumentare del livello di sviluppo degli ambienti tecnologici. Anche una “cyberinsurance”, quindi, non è un’idea aliena ai futuri progetti delle società assicurative.