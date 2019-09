Ferragni, ovvero l’ultima disperata risorsa che abbiamo per sentirci fighi: postare per non pensare

La sala è mezza vuota e i popcorn ancora caldi. Le buone notizie finiscono qui.

Il film “Chiara Ferragni - Unposted” ci mette subito in difficoltà: risulta arduo commentare il nulla. In un’autobiografia, recitazione e rivelazione sono come la brezza e la foschia: si sfiorano, prosperando l’una nell’assenza dell’altra. Ma la Ferragni non lo sa e scatena una tempesta di nebbia. Al netto della coerenza delle scelte narrative, le doti recitative dell’influencer spiccano già nei video amarcord pescati dalla sua infanzia. In effetti assomigliano agli UFO: ammesso che esistano, nessuno le vede. Forse servono gli infrarossi. Forse è meglio così. La pellicola consiste in settantacinque minuti di video promozionale di cui un’ottantina tracimano dal concetto di necessità.