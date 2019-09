Green non è una parola magica, senza il rilancio della democrazia la svolta verde sarà un flop

Nell’ordine: il dieci settembre scorso, nel presentare la sua squadra e la nuova struttura della prossima Commissione europea, la Presidente eletta Ursula von der Leyen ha dichiarato di ritenere centrali la necessità di affrontare i cambiamenti climatici, tecnologici e demografici che stanno trasformando le nostre società e il nostro modo di vivere, e quella che sia l'UE a guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale. "Voglio che il Green Deal europeo diventi l'elemento distintivo dell'Europa – ha detto - Il suo fulcro è il nostro impegno a diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero. Si tratta anche di un imperativo economico a lungo termine: chi saprà agire per primo e più rapidamente sarà in grado di cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. Voglio che l'Europa sia all'avanguardia. Voglio un'Europa esportatrice di conoscenze, tecnologie e buone pratiche". Più o meno nelle stesse ore, durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera sulla fiducia al governo, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte diceva “Nella prospettiva di un'azione riformatrice coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del Governo sarà la realizzazione di un Green New Deal, che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici”. Dunque, sembrerebbe che, a dispetto del dato ISPRA, entrambi gli esecutivi manifestino una accresciuta consapevolezza che per uscire dalla crisi economica, sociale, culturale, umanitaria, del nostro tempo, ci sia bisogno di una svolta. Ma, dando per assodato che non si tratti, come molti malpensanti suggeriscono, di una semplice attività di green washing, sarà davvero sufficiente?

Certo, sia l’Italia sia l’Europa potrebbero seguire le orme del parlamento britannico che in risposta alla mobilitazione di massa di Extinction rebellion dell’aprile scorso capace di bloccare il centro di Londra, ha accettato di dichiarare lo stato di emergenza climatica, cioè la prima delle tre richieste avanzate ai governi di tutto il mondo. Indubbiamente si tratta della richiesta più facile e senza alcuna conseguenza pratica, visto che le altre due, azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2025 e delegare le misure di giustizia ecologica a un’assemblea di cittadini, sono piuttosto complicate da realizzare, tuttavia riconoscere il problema sarebbe un primo passo. Certo, con la loro mobilitazione globale, anche i ragazzi del climate strike provano a tenere costantemente desta l’attenzione di noi tutti sul tema, tant’è che inizia proprio oggi la #ClimateActionWeek che culminerà il 27 settembre con il terzo sciopero globale. Certo, dal 16 settembre scorso, per sensibilizzare tutti noi lettori e telespettatori sull'emergenza climatica, informandoci al meglio in vista del prossimo vertice delle Nazioni Unite convocato al Palazzo di Vetro di New York il 23 settembre, i maggiori media di tutto il mondo hanno aderito al progetto "Covering Climate Now" promosso, tra gli altri, dalla Columbia Journalism Review, il magazine della migliore facoltà di giornalismo, dalla rivista americana The Nation e dal quotidiano britannico The Guardian.