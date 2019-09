La vera “svolta” sull'immigrazione? Contrasto al lavoro nero e sostegno all'accoglienza nei piccoli centri

Giorni fa si è conclusa la prima crisi in mare, quella che ha coinvolto la Ocean Viking, sotto il governo della “svolta”. La nave ha aspettato alcuni giorni al largo – il tempo necessario per raggiungere un accordo tra alcuni Stati sulla ripartizione dei migranti a bordo - prima di ricevere l’assegnazione di un porto sicuro. Non c’è stato divieto di entrata nelle acque territoriali, previsto dalla legge Sicurezza bis, ma si è arrivati allo stesso risultato delle crisi precedenti. In altri termini, si sono evitate le sceneggiate dell’esecutivo giallo-verde, ma la soluzione è stata comunque condizionata dall’intesa per il ricollocamento, come Di Maio ha tenuto a precisare. Insomma, non proprio una “svolta”.

Del resto, pare non ci sarà una “svolta” neanche riguardo alla norma che attribuisce al ministro dell’Interno il suddetto potere di vietare l’entrata alle imbarcazioni che trasportano stranieri irregolari: nel programma del nuovo governo non è previsto di eliminarlo, poiché si riceveranno soltanto i rilievi del Capo dello Stato (relativi a un’unica norma, in tema di sanzioni). Tale potere potrà pure non essere utilizzato, ma intanto resta disponibile per il prossimo ministro che voglia esercitarlo: e questo è un rischio. Peraltro, il ministro dell’Interno precedente aveva “narrato” – e continua a farlo – che quel potere, fondato su una sorta di presunzione di colpevolezza delle Ong che fanno salvataggi in mare, fosse l’unico argine ai trafficanti. Eppure da anni esiste una normativa ad hoc per contrastare il traffico di migranti, che si basa non su una presunzione, ma su accertamenti concreti nei casi sospetti. Peccato che nessuno menzioni tale normativa nei talk show dove si dibatte di questi temi, spesso ignorando anche i fondamentali: ma è pretendere troppo in quelle sedi.

Forse ci sarà una “svolta” a livello europeo in tema di immigrazione. Nei prossimi giorni, i Paesi Ue discuteranno un accordo in base a cui, «quando una nave chiederà il permesso di sbarco in un porto europeo, quindi Italia o Malta, non dovrà esserci una trattativa per cercare Paesi disponibili all’accoglienza, ma il trasferimento diventerà automatico sulla base delle quote fissate nell’ambito dell’accordo. (…) l’accordo prevederà agevolazioni per chi entra e sanzioni per chi invece decide di rimanere fuori». Sarà vera “svolta”? Si ha motivo per dubitarne, e non solo perché in passato il programma temporaneo e obbligatorio di ricollocamento dei migranti presenti nei Paesi più coinvolti dai flussi migratori, per garantire “un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati”, ha proceduto con lentezza e con un forte ridimensionamento dei numeri fissati inizialmente.