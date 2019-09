Economie deboli e problema migranti: ecco perché Italia e Germania hanno fatto la pace

Finora l’obiettivo di Berlino è stato voler far sottoscrivere all’Italia l’accordo bilaterale già firmato con Grecia e Spagna per scambiarsi i migranti come le figurine: per ogni migrante respinto al confine tedesco, la Germania si impegna ad accogliere un migrante salvato dal mare. «Un gioco a somma zero» l’aveva definito Salvini. Ma il vento politico è cambiato e potrebbe essere il primo passo per modificare il trattato di Dublino che obbliga l’Italia a gestire la domanda di richiesta d’asilo di tutti i migranti che arrivano nel suo Paese. Per questo Giuseppe Conte spera di sbloccare la situazione il prossimo 23 settembre quando a La Valletta si incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Finlandia. L’obiettivo è trovare una soluzione automatica per ridistribuire i migranti in modo automatico in tutti gli Stati Ue. E proprio subito dopo l'incontro tra Mattarella e Steinmeier, da Berlino Seehofer ha confermato che la Germania proporrà una riforma del sistema d'asilo in Europa. «L’Italia non sarà più lasciata sola».

La cattiva gestione dell'arrivo dei migranti è stata benzina per far crescere i partiti sovranisti, ma non è l'unica ragione. Il problema principale è sempre l'economia. Germania e Italia rimangono ancora la prima e seconda manifattura d'Europa ma non potranno affrontare i cambiamenti tecnologici dei prossimi anni senza correre ai ripari. Come ha fatto notare Stefano Cingolani nel Foglio, la Germania non potrà sempre contare sulla solidità del Mittelstand, il tessuto imprenditoriale di medie imprese che finora ha trainato l’economia tedesca. Né l’Italia potrà reggersi solo sull'export delle Pmi del Nord-Est. Serve un cambio di passo perché la guerra dei dazi tra Usa e Cina potrebbe riprendere con più forza. I dazi da Washington e la minore domanda di auto dall’Asia aggraveranno il mercato dell'auto tedesco e di riflesso quello italiano. Per non parlare della Brexit senza accordo, ormai sempre più probabile che danneggerà l’export dei due Paesi.

La speranza è che gli incontri di questa settimana si traducano in una strategia comune. Per ora il governo Conte 2 ha imparato una lezione dal Conte 1: la Germania non è il nemico della nostra economia e non fa concorrenza al nostro export ma lo completa. Ma ora serve una riforma dell'eurozona come hanno ricordato a più riprese l’attuale presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e il suo successore Christine Lagarde. Per ora ci sono timidi passi in avanti. La scorsa settimana a Helsinki c’è stata una riunione informale dell'eurogruppo, l'organo che riunisce i ministri delle Finanze dei 19 Stati che hanno l’euro. La maggioranza ha fatto una timida pressione su Germania e Paesi Bassi per evitare che accumulino un surplus eccessivo. L'obiettivo è investire di più per far ripartire l’economia europea.

Chiariamo una cosa: il surplus tedesco vale meno dell’1% dell Pil mondiale e proviene dal commercio con Paesi extra Ue. Non è di certo il problema della bassa crescita dell’eurozona. Ma la richiesta della maggioranza dei ministri delle Finanze Ue è il sintomo che si sta muovendo qualcosa per cambiare la mentalità troppo rigida di Berlino sul rigore dei conti pubblici. Serve un passo in avanti di entrambi perché la soluzione a tutti i problemi non può essere solo la riforma dei vincoli di bilancio Ue. Il governo italiano deve cominciare una politica seria per abbassare il debito pubblico e aumentare la sua produttività. Allo stesso tempo la Germania deve iniziare una politica d'investimenti massiccia per far ripartire la crescita. Se crescerà il suo Pil, migliorerà anche quello dell’Italia. Perché i destini d'italiani e tedeschi sono molto più legati di quanto essi non sappiano.