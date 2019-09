Da Forza Italia al Pd: la Lorenzin è il simbolo del trasformismo (ovvero della politica italiana)

Ogni armata Brancaleone ha il suo Thorz: il soldato in grado di mimetizzarsi con la forza predominante del momento, e che finisce, nell’ultima parte del film Brancaleone alle crociate, per convertirsi all'Islam solo per salvare la pelle. E dopo aver detto no a un Berlusconi risucchiato ora dalla Lega ora dalla scissione del Pd, dopo aver rinunciato al corteggiamento dell’Italia Viva dell’amico Renzi, Lorenzin ha scelto un porto - a suo avviso più sicuro - dove le sue idee possano prendere corpo e anima. Le stesse idee che, anche da ministra della Salute che dal 2013 a corrente alternata ha militato nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, hanno sempre confermato la sua natura conservatrice e democristiana, tutt'altro che di sinistra: contraria all'adozione delle coppie gay, ideatrice del Fertility Day e supporter morale del family day, l’ex consigliera comunale di Roma come grado apposto sulle controspalline vanta l’arringa in difesa di Berlusconi durante il caso Ruby dove incitò le donne a “valutare con attenzione quello che Berlusconi e il suo Governo ha fatto e sta facendo a favore di tutte le donne italiane”.

Alla pari di Luigi Compagna, il recordman dai quattro cambi in nove mesi, e dell’eterno Clemente Mastella, l’ex Dc dalle sette vite politiche, la scelta della Lorenzin è forzata anche dal fatto che Civica popolare, se non per i colori sgargianti, non esiste e il Pd di Zingaretti necessita di un innesto democristiano, in grado sia di arginare l’emorragia parlamentare diretta verso la nuova “casa” renziana, sia di tirar dentro gli smarriti della destra moderata.

La prassi trasformista vuole inoltre che per un certo arco di tempo ci sia la rimozione dal vocabolario politico della parola coerenza. Non a caso, la dialettica tra Pd e 5 Stelle ha cancellato il ricordo delle piazze, degli insulti scritti e teorizzati, dei no pronunciati. Come quello dei pentastellati ai vaccini, il cui decreto contro l’avanzata dei minori non vaccinati nelle scuole porta il nome - ebbene sì! - proprio di Beatrice Lorenzin, che ne fece onere e onore durante i suoi anni da ministra. Ma bando alla nostalgia, quei no saranno sì - salvo ribaltamenti improvvisi - e gli avversari di una volta, semplici colleghi con cui dividere un governo.