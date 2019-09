L’invasione che non c’è: quanti sono i migranti sbarcati in Italia nel 2019?

Il 2019, invece, segue una tendenza opposta: numeri bassissimi all’inizio (202 a gennaio, 60 a febbraio) che crescono in modo progressivo durante l’anno: 262 a marzo, 255 a aprile, 782 a maggio, 1.218 a giugno, 1.088 a luglio (piccolo calo), 1.268 ad agosto e, al momento, 1.453 per settembre, il primo mese in cui viene superato il 2018. In questo senso, cioè rispetto all’inizio del 2019, è corretto dire che gli sbarchi dei migranti stanno aumentando. Ma – come si è già detto prima – se si guardano i numeri totali messi a confronto con gli anni precedenti l’affermazione non è sostenibile.

Il numero dei minori non accompagnati segue la stessa tendenza: nel 2017 erano 15.779, scesi a 3.536 nel 2018 fino agli 874 di quest’anno.

Per quanto riguarda la provenienza dichiarata, nel 2019 sono sbarcati 1.736 tunisini, di gran lunga la nazionalità più rappresentata. Seguono 862 pakistani e 701 ivoriani. Notevole anche la presenza di 159 iraniani.