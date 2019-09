Fashion week? La vera moda era quando tutti giravano con un parafulmine portatile

Da dove nascono le mode? Nessuno può prevederlo. Altrimenti non si spiega quella che colpì la Francia intorno alla fine del XVIII secolo, in cui l’accessorio principale, quello più di tendenza, era il parafulmine. Proprio così: finì, per un breve periodo, in cima agli ombrelli, ed era collegato a un filo che arrivava fino a terra, dove avrebbe dovuto scaricare l’elettricità.

Il parafulmine era appena stato inventato negli Stati Uniti (Benjamin Franklin, remember?) e in Europa, come oggi qualsiasi film di Woody Allen, era già diventato un must per certi ambienti. Era il 1778 ed era impossibile girare per strada senza avvistare uno “chapeau paratonnerre”, come era chiamato. Addiittura, ne 1851, quando la moda era sparita già da un pezzo, c’era qualcuno che faceva ironia sulle bizzarrie della generazione precedente: nella commedia Le Palais de Cristal, è compresa una scena in cui appare anche questo fulmine da ombrello. Descritto, in quel caso, come “invenzione cinese”.