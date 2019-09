Lavoro “liquido”: perché l’economia del mare è il nuovo bacino dell’occupazione (soprattutto al Sud)

Vi è mai venuta voglia di dire “basta, lascio tutto e vado a fare il pescatore”? La sveglia presto alla mattina, il silenzio della spiaggia, la tranquillità dell’acqua, il piacere dell’abitudine spensierata: a fronte del lavoro in ufficio, del traffico e dello stress, un pensierino, prima o poi, ce l’hanno fatto tutti. Bene, forse non avrete mai la barchetta in mezzo al mare o il bar sulla spiaggia. Ma quel che è certo è che l’ambiente marittimo è un settore in crescita, che offre opportunità lavorative importanti. A confermarlo è il rapporto Italian Maritime Economy del centro studi Srm del gruppo Intesa San Paolo, che ha analizzato lo sviluppo del settore marittimo italiano in ottica non solo occupazionale, ma anche in termini commerciali e geopolitici, posta la crescita del canale di Suez come snodo mondiale e la crescente tensione fra Cina e Stati Uniti nel controllo dei traffici.

L’economia marittima in Italia, infatti, è in forte crescita, a livelli anche superiori a quelli precrisi: +11,3% di posti di lavoro e +12,6% di ricavi rispetto al 2008. Nell’epoca del commercio globale, l’import export via mare per il nostro Paese costituisce un’importante fonte di guadagni. E in realtà potrebbe essere sfruttato anche di più. I comparti cui il report fa riferimento sono tre: la cantieristica, che comprende sia quella navale sia il settore di chi si occupa di manutenzione e riparazione di navi e barche in genere; la logistica, comprendente il magazzinaggio, i servizi collegati al trasporto marittimo, la movimentazione delle merci, gli spedizionieri doganali e i servizi relativi alla distribuzione; infine il settore dei trasporti, intesi sia come di passeggeri che di merci.

Il settore in Italia conta oltre 12mila aziende attive, molto diverse tra loro in termini sia di organico che di organizzazione, a seconda dell’ambito di attività. Si tratta comunque di aziende medio-piccole: in termini occupazionali, secondo il rapporto di Srm, la media è di 21 lavoratori per società. La logistica si classifica come il primo settore con 122mila dipendenti, cui segue la cantieristica con 27mila addetti, e infine i trasporti con 20mila lavoratori al seguito. Il boom dei posti di lavoro si è registrato soprattutto a partire dal 2017: merito anche delle dinamiche di commercio internazionale, in particolare con la crescita del canale di Suez, che ha contribuito a rimettere al centro delle logiche commerciali il tratto di collegamento tra Mediterraneo, Africa e Asia.