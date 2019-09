Amanti del formaggio, sorridete: “Cheese” è l’evento gastronomico che fa per voi

Silter di pascolo

Prodotto in provincia di Brescia con latte crudo, munto per la maggior parte da vacche bruno alpine e da una piccola quota di pezzate rosse e grigio alpine. Formaggio assai gustoso, ottimo da mangiare a pezzi ma spesso utilizzato come ripieno o condimento di tortelloni, risotti e gnocchi. Ecco qui il formaggio Silter, campione di complessità aromatica grazie alla qualità e alla ricchezza dell’alimentazione dei bovini: al pascolo in alpeggio, d’estate, e con erbe e fieni, in grandissima percentuale locali, in inverno.

Si ottiene con il latte di più mungiture, scremato per naturale affioramento della panna. Dopo una sosta di almeno 8 ore in vasca è riscaldato e addizionato di caglio di vitello e di latte-innesto o siero-innesto. La massa ottenuta viene rotta in grani grandi come chicchi di riso, cotta e, dopo una fase di riposo sotto siero, collocata negli stampi. Dopo la salatura le grandi forme di silter – che vanno dai 10 ai 16 chili – stagionano su ripiani in legno: in alpeggio nelle grotte, in fondovalle in locali freschi. Dopo 100 giorni, durante i quali le forme sono regolarmente massaggiate con olio di lino, il silter è marchiato a fuoco.