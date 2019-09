Dalla spesa alla bilancia, ecco come far funzionare una dieta

Mettersi a dieta è un decisione che ci può far sentire come una zanzara su una spiaggia di nudisti e che molto spesso si rivela la condizione dell’elefante in una cristalleria. Un’infinità di proposte, metodi, consigli, rubriche, esperti più o meno improvvisati, saggi e ricerca, e – soprattutto – un’infinità di mode e condizionamenti che ci offrono molteplici possibilità ma che, proprio come l’elefante in cristalleria, si rivelano spesso disastrose e addirittura dannose per la salute.

Questo succede perché il nostro rapporto con il cibo ha un’infinità di implicazioni – nutrizione, piacere, gusto, compensazione di bisogni affettivi, convivialità – e, al tempo stesso, la questione del peso ha un’infinità di variabili non tutte in rapporto stretto con la bilancia: la salute innanzitutto, ma anche l’estetica, sia per come ci vedono gli altri, sia soprattutto per come ci vediamo allo specchio e per come vorremmo apparire. E, sotto questo profilo, si moltiplicano le trappole culturali e psicologiche, che spesso hanno a che vedere con il nostro io e con l’ambiente che ci circonda – il lavoro, la famiglia, la cerchia degli amici.

Si dovrebbe comprendere, in questo quadro, quanto sia difficile orientarsi in modo serio e ponderato, e quanto grandi siano i rischi per la persona. Il rischio frustrazione, quando la dieta inevitabilmente fallisce, e il rischio salute, soprattutto quando si intraprendono le “diete modaiole” che si rivelano quasi sempre diete yo-yo, cioè regimi alimentari che possono portare a rapide perdite di peso e ad altrettanto rapido recuperi, quasi sempre con gli interessi. Un disastro. Senza la pretesa di rappresentare né offrire la scienza esatta, è però importante riaffermare alcuni principi di realtà, di buon senso, di approccio scientifico e sanitario e rimettere al loro posto teorie improvvisate e teorie largamente sperimentate e condivise