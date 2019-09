Basta con le apparenze, le vere femministe sono le spogliarelliste

"Rights, not rescue” (Diritti, non salvataggio) era uno fra i tanti slogan letti nel corteo di spogliarelliste martedì scorso a Sheffield, cittadina a nord d’Inghilterra. Parrucche colorate, capi succinti, leggings leopardati e qualche maschio (ma pochi) per un corteo di festeggiamenti perché il comune, dopo una seduta di otto ore, ha deciso: lo strip club Spearmint Rhino (parte di una catena presente in UK, US e Australia) non chiuderà. La maggior parte dei giornali ha presentato la notizia un po’ come se fossimo davanti a un film di Romero o un B movie dove delle femministe vampiresche e assatanate di purezza e castità hanno perso contro loro, le spogliarelliste, gioia promiscua e anarchica. Una narrativa che diverte, ma questo non è un film, è in verità una questione intricata, che porta a dilemmi e questioni.

Cosa è successo: dopo anni di battaglie per chiudere il locale, lo scorso febbraio la campagna anti porno e anti strip club Not Buying it decide di usare mezzi controversi per arrivare al proprio fine: quello di farlo chiudere. Assolda degli investigatori privati (pensiamo siano uomini) per filmare le ballerine con i clienti dentro lo Spearmint, alla caccia di violazioni per revocarne così la licenza. E così è successo: in alcuni video si vedono molti incontri fra ballerine e clienti che non rispettano la regola - necessaria per la licenza - del non toccare (Look but don’t touch). Da questo parte l’indagine del comune, che ammette queste violazioni, ma, dopo aver accertato che il management non ne fosse al corrente, ascolta le parti e decide di non chiuderlo. Così martedì le ballerine hanno celebrato la vittoria per le strade della città, a suon di “Twerking class hero” (a riprendere il working class hero di John Lennon), “My body is not your bussiness”, accusando gli attivisti che hanno realizzato le registrazioni sotto copertura di “revenge porn” (e l’accusa va proprio a un’associazione anti-pornografia), ritenendolo un atto a dir poco intimidatorio. Quelli di Not Buying it? dicono di non aver avuto scelta, i video erano giustificati dalla loro missione: quella di provare quanto il club sia un luogo dove la danza e i topless siano in molti casi solo una copertura con dietro storie di molestie e abusi. Sulla decisione finale del comune la delegata del gruppo ha detto che è stata una "notizia scioccante”, aggiungendo che i resoconti positivi forniti da coloro che lavorano nel club e la loro determinazione a tenerlo aperto hanno dimostrato il controllo che la catena ha sulle sue ballerine.