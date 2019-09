Global warming: non abbiamo ancora visto niente. Sono in arrivo carestie e guerre

Il legame causale fra gli eventi climatici estremi e l’immigrazione è comprovato e gli stessi scontri, o meglio conflitti, potrebbero crescere proprio in virtù del surriscaldamento globale. Uno studio dell’università di Standford dice che in un mondo più caldo di due gradi i conflitti potrebbero aumentare del 13%, con un incremento di quattro gradi la percentuale salirebbe al 26. Lo scoppio delle primavere arabe trovò nella protesta per il prezzo del pane, cresciuto a causa della scarsità d’acqua, uno dei detonatori principali delle rivolte. Secondo Desireè Quagliarotti, ricercatrice presso l'Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche, “nonostante non possano essere ricondotte ad una matrice unica, è innegabile che la crisi climatica abbia giocato un ruolo importante nelle primavere arabe”.

Come rivelato da uno studio del think thank britannico Institute for Public Policy Research, eventi climatici estremi hanno un forte impatto sul benessere socio-economico, sia a livello locale che globale. Se realizziamo che il 10% della popolazione più ricca del pianeta contribuisce al 90% dell'emissione di gas serra, i cui effetti sono percepiti soprattutto dagli abitanti delle regioni meno sviluppate, è facile intuire su chi dovremmo puntare il dito. Il costo sociale, secondo alcune stime, ammonterebbe a 418 dollari per tonnellata anidride carbonica emessa, in un intervallo di valori che può variare da 177 dollari a 805 dollari.

Il commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha riferito che il 40% delle guerre civili sarebbe causato “dal degrado delle condizioni ambientali”. In alcune zone del Niger la desertificazione spinge i greggi verso i raccolti, causando micro-conflitti tra contadini e pastori. Ed è solo l’inizio. “Se non ci sarà un intervento forte nel 2050 oltre 200 milioni di persone avranno bisogno di aiuti umanitari per i disastri naturali dovuti al riscaldamento globale” avvisa Francesco Rocca, Presidente della Federazioni Internazionale della Croce Rossa.

Senza andare troppo lontano nello spazio e nel tempo, pensiamo ai milioni di alberi divelti lo scorso autunno in Veneto da un ciclone generato dall’innalzamento di qualche decimo di grado del Mar Mediterraneo, e chiediamoci: cosa succederà quando crescerà di 1 o 2 gradi?

Quanti alberi dovranno cadere ancora per abbattere la convinzione che non ci sia un’emergenza?