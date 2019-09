Più immigrati, meno sicurezza? È la bufala del secolo

Proprio il crescere della presenza di stranieri nelle città italiane, e una certa retorica, hanno contribuito ad alimentare tra gli italiani la convinzione che l'immigrazione sia sinonimo di criminalità. Una convinzione distorta – come svela questo studio – che non corrisponde alla realtà. Dal 2007 in tutte le Regioni italiane i crimini commessi dai residenti stranieri si sono ridotti del 25%. Ciononostante, oltre il 50% degli italiani ammette di non sentirsi al sicuro nella città in cui vive. Così i Comuni italiani hanno aumentato la spesa destinata alla sicurezza in media dello 0,27 per cento, anche a fronte di una crescita della quota di stranieri di appena un punto percentuale.

Tale radicato senso d’insicurezza non fa dell’Italia un caso unico. Lo stesso accade in altri Paesi europei. Come la Germania, dove, mentre l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini annunciava di voler reclutare 10 mila nuovi agenti di polizia, il governo ha introdotto nuove misure di sicurezza e ha assunto 15 mila forze dell’ordine. Sebbene nel 2017 il tasso di criminalità sia stato il più basso degli ultimi trent’anni, a diminuire sono stati sempre i reati commessi dai residenti stranieri, il 44% dei tedeschi ha continuato a dichiarare di sentirsi meno sicuro rispetto al passato.

Insomma, quel che emerge da questa ricerca è una distanza profonda tra realtà e fatti. Fatti oscurati da una diffusa sfiducia verso chi è “diverso” e da precise scelte politiche, che marginalizzano dibattiti più urgenti. Lo si è detto e ridetto, la popolazione europea sta invecchiando. In base agli ultimi dati dell’Eurostat, nel 2017 quasi un quinto della popolazione europea, il 19%, era composto da persone di età pari o superiore ai 65 anni, mentre nel 2080 la popolazione con più di 80 anni raddoppierà, arrivando al 13%. L’Europa avrà sempre più bisogno di accoglienza e, soprattutto, d’integrazione.

Anche l’ultimo Dossier Idos sull’immigrazione ci racconta quanto gli stranieri siano una risorsa preziosa. Solo nel 2016, il contributo netto dei migranti tra gettito fiscale e entrate previdenziali per le casse italiane è arrivato a superare l’un miliardo di euro. Anche sul fronte dell’occupazione, gli stranieri rappresentano una forza importante, con oltre 2 milioni di occupati (il 9,6% in imprese italiane). Per questo, solo i fatti possono smentire la retorica ostile contro i migranti e aiutare così ad avvicinare italiani ed europei finalmente alla realtà.