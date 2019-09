Mondiali di rugby: gli All Blacks non sono più imbattibili

La verità è che non ci sono più gli All blacks di una volta. Nonostante i due Mondiali vinti, anche loro si sono dovuti adeguare a una geografia del rugby che negli ultimi anni è drasticamente mutata. Molti campioni nazionali hanno lasciato la lega domestica e il contratto con la Federazione neozelandese per andare a giocare all'estero, guadagnando stipendi di gran lunga superiori. Un problema per gli All blacks, che rischiano così di perdere i loro migliori pezzi. Per questo motivo la Federazione sta pensando alla creazione di finestre temporali durante il calendario per permettere ai migliori elementi della nazionale di giocare all’estero, facendo esperienza e guadagnando cifre che in patria riceverebbero. Oltre all’Europa, una meta privilegiata è anche il Giappone, agevolato sia dalla vicinanza che dal campionato breve che permette un rapido ritorno a casa. La crescente competitività del campionato nazionale, unita ai maggiori investimenti in questo sport, spiega la forza dei Brave Blossoms, che 4 anni fa stupirono in Inghilterra e che in questo Mondiale in casa sono attesi ad una conferma. In tanti la cercano in questo Mondiale in Giappone: mai come stavolta ci sono davvero molte nazionali che cercheranno di scalzare gli All Blacks dal trono mondiale. Quest anno la haka fa un po’ meno paura.