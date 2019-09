Fame, machete e sovranismo: la vita agra degli immigrati haitiani

Sul sito di un noto tour operator italiano, la Repubblica Domenicana è descritta come “un sogno magnifico da vivere”. Grazie al suo mare “cristallino”, è da decenni meta privilegiata del turismo di massa: lungo le spiagge “di un bianco abbagliante” si susseguono i resort per famiglie e pensionati, ognuno con il braccialetto al polso d’ordinanza, da esibire al bar per godere dei privilegi del trattamento all-inclusive.

Il turismo, qui, è una questione di Stato: con un giro di affari di 7 miliardi di dollari all’anno incide in modo determinante sul PIL dell’isola, che da qualche anno vive un piccolo ma significativo boom economico. Forte di un tasso di crescita del 7%, la Repubblica Domenicana è la prima economia dei Caraibi, la nona del Sud America, e la capitale Santo Domingo è una metropoli internazionale, dove si fatica a trovare traccia del tradizionale paesaggio caraibico: tra ristorantini di sushi, boutique di alta moda e gallerie d’arte, se non fosse per il clima e un servizio Wi-Fi non sempre impeccabile, sembrerebbe di trovarsi in una capitale mediterranea.

Ma basta addentrarsi all’interno perché il claim “qui si vive di sensazioni e di emozioni” assuma tutto un altro significato rispetto a quello inteso dal tour operator per pubblicizzare la sua struttura più costosa.

Lontano dalle coste, la Repubblica Domenicana è una sterminata distesa di campi dove si coltivano prodotti entrati stabilmente nei menu e nella dieta dei consumatori occidentali: l’ananas che brucia i grassi, l’avocado che fa bene alla pelle, il caffè per darsi la carica in ufficio. E soprattutto la canna da zucchero: le 335 mila tonnellate di zucchero prodotte nel 2017 ne fanno il secondo produttore caraibico dopo Cuba.

L’intero settore venne riformato nel 1999, quando il governo decise di privatizzarlo: nacquero così tre compagnie che si divisero un mercato da centoventi milioni di dollari. Tuttavia, invece che investire nell’ammodernamento di un settore basato ancora, in larghissima parte, sul lavoro manuale, i privati hanno lasciato intatta la catena produttiva e da allora, sull’isola, è come se il tempo scorresse con due velocità diverse: c’è quello velocissimo dei turisti in costume armati di smartphone a bordo piscina, e c’è quello immobile delle piantagioni, dove centinaia di lavoratori armati di machete lavorano nei campi, sotto un sole “magico e infuocato” per dirla ancora come il tour operator, come se il terzo millennio non fosse mai iniziato.

Una volta tagliate a mano, le canne vengono raccolte su dei carri trainati da buoi fino alla ferrovia, dove vengono deposte dentro ai vagoni e spedite nelle raffinerie, per essere trasformate nello zucchero che addolcirà i mojito dei turisti. Si tratta di un sistema basato su condizioni di lavoro che sarebbero state considerate inaccettabili anche nell’Ottocento: è dal 2013 che lo U.S. Department of Labor, l’equivalente del Ministero del Lavoro americano, denuncia lo sfruttamento dei lavoratori delle piantagioni di zucchero domenicane.