Ma quanto è lungo un tiro di schioppo?

È uno dei modi di dire più usati: “È a un tiro di schioppo”, per indicare che è vicino. Sì, ma quanto vicino? Dipende prima di tutto da cosa si intende per “schioppo”. Nonostante molti lo vedano come un sinonimo, forse popolare e desueto, di “fucile da caccia”,cioè quello ad anima liscia, con due canne e caricato a pallini o pallettoni, la verità è un’altra.

Lo schioppo originale fu la prima da fuoco portatile della storia. Era una sorta di piccolo cannone, abbastanza lungo (ma esistono esemplari corti) ma non pesante, entrato in voga in Europa intorno al XIII secolo ma che in Cina era già conosciuto almeno da duecento anni.

Era ad avancarica, cioè andava caricato dal foro di uscita del proiettile, che all’inizio era una pietra, o dei sassolini, o addirittura una freccia. Prima, come è ovvio, si inseriva la polvere da sparo.