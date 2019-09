Le Corbusier, Gropius, Lloyd Wright: come sono le case che gli architetti hanno costruito per se stessi

Walter Gropius, fondatore della scuola Bauhaus, nonostante le origini tedesche, scelse di stabilirsi negli Stati Uniti nel 1937. Ma la sua casa fu qualcosa che la maggior parte degli americani non aveva mai visto, né immaginato prima. E, come si permise di puntualizzare lo stesso architetto, nemmeno gli europei. “Mi sono impegnato ad assorbire, nella mia concezione personale, tutte quelle caratteristiche della tradizione architettonica del New England, che ho trovato ancora vive e accettabili. È stata una fusione tra spirito regionale e approccio contemporaneo al design, che mi ha permesso di costruire una casa che non avrei mai potuto realizzare in Europa. Questa: