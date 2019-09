Clemente Mastella: “Renzi ha imbrigliato il Pd e i Cinque Stelle. E potrebbe conquistare il centro”

L’anatomia della politica ha diverse scienze alle sue spalle. Tutte blindate e prese allo studio dei budelli parlamentari, dalle stanze più semplici a quelle di spessore. Tutte con una propria teoria, nessuna con un teorema esatto. È il bello della diretta: oggi Renzi se ne va, domani Toninelli fonda un partito tutto suo chiamandolo L’Italia dei sì. Tutto cambia in questa nuova era politica che, a quanto pare, di sicuro ha solo il caos in cui fluttua. «Quello che vedo oggi è una grande confusione. Facendo un parallelismo con una squadra di calcio: il portiere in questo momento gioca centro avanti, il centro avanti invece gioca terzino. La squadra non esiste più, il centro-destra è diventato il destra-centro, mentre dall’altro lato non saprei come chiamare la sinistra», spiega Clemente Mastella, ex ministro del lavoro e della previdenza sociale nel governo Berlusconi I, ministro della giustizia nel governo Prodi II e attuale sindaco di Benevento.

La fragilità dei valori e le nuove tendenze dialettiche hanno aperto le porte a quei personaggi che, senza nascondersi neanche troppo, fanno della propria arma di battaglia la scaltra intelligenza politica. Matteo Renzi su tutti, che grazie a un colpo di scena ha monopolizzato l’attenzione pubblica nel Paese. C’è da capire, però, ancora per quanto. «Il Pd non risentirà poi molto dell’uscita di Matteo Renzi: il partito potrà resistere ai livelli attuali e Renzi potrà recuperare in quell’area di mezzo, quella che non fa più scelte che non va a votare e se ci va lo fa con molto disincanto, scegliendo turandosi il naso. L’area che in realtà gli appartiene di più».

Clemente Mastella, come spiega l’attuale virata verso il centro dei partiti italiani?

Per ora è solo in forma parlamentare, bisogna poi vedere quale riscontro troverà sul piano del consenso elettorale. Manca ancora la determinazione a sedurre segmenti dell’opinione pubblica, infastiditi da quello che vedono e inquieti per la mancanza tutt’ora di un riferimento politico. Se Renzi, per esempio, riesce a intestarsi questa battaglia a favore del ceto medio, delle diseguaglianze, verso il problema della sicurezza (in quanto non esclusività di Salvini e dei salviniani), allora si può parlare di punto di riferimento dell’economia politica del Paese. Viceversa, fallendo si confermerà un mero partito parlamentare.