Prestiti, c’è ottimismo nell’aria. Ecco i migliori tassi di interesse disponibili

Da quando Mario Draghi ha dato il via libera ad una nuova stagione di Quantitative Easing (Qe), ovvero la campagna di acquisti di titoli da parte della Bce per sostenere l’Eurozona, c’è stato un “tana libera tutti” sul fronte dei finanziamenti. Visto il costo del denaro ai minimi storici, sui mutui la corsa a caccia del tasso più basso è partita. In circolazione si trovano offerte ottime, per chi è interessato a comprare casa. Ma anche per i prestiti personali vale lo stesso discorso?

Secondo Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline, sebbene in apparenza «per i prestiti la logica sembrerebbe essere la stessa, in realtà in questi casi i tassi di interesse sono stabiliti dagli istituti finanziari stessi»: a prescindere dalle variazioni degli indicatori del costo del denaro a livello europeo, infatti, gli operatori possono decidere di mantenerli stabili anche per diversi mesi. «I tassi dei prestiti hanno una logica diversa rispetto ai mutui, hanno maggiori rischi perché non sono garantiti da alcun bene, a differenza delle ipoteche nel caso dei mutui, e quindi la garanzia sulla restituzione del debito è data solo dall’analisi preliminare del richiedente». In altri termini, posto che sui prestiti c’è in genere una maggiore aleatorietà, la banca si riserva di verificare se la persona sia un “buon pagatore”, oppure se la richiesta di prestito nasconda il rischio di insoluti. È soprattutto per queste ragioni (oltre che per motivi di durata del finanziamento, in genere di gran lunga più bassa rispetto ai mutui) che inevitabilmente i prestiti presentano tassi di interesse più alti.

Ciò detto, se per i mutui i tassi stanno viaggiando intorno all’inedita cifra dell’1% (un unicum mai visto prima in quest’ambito), nel campo dei prestiti ci si aggira tra il 5 e il 6%, a seconda delle finalità, delle durate e degli importi. Nessuna particolare riduzione rispetto ai mesi scorsi, in sostanza, tutt’al più una sottrazione di qualche decimo di punto. Eppure, l’euforia di una svolta in positivo del mercato finanziario sembra aver contagiato in qualche modo anche il settore dei prestiti: «come per i mutui, anche i volumi di richieste di nuovi prestiti sono aumentati rispetto agli andamenti classici», spiega l’esperto. La percezione che il denaro costi poco, combinata con il favore con cui è stato accolto il nuovo governo sulla scena economica, insomma, ha regalato una maggiore fiducia ai consumatori, rendendoli più propensi ad intraprendere progetti economici. Anche lo spread è sceso, e sebbene «le variazioni non incidano direttamente sulle tasche delle persone», dice Anedda, il fenomeno è comunque catalizzatore aggiuntivo di fiducia e positività.